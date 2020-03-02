На защиту России от турецкой агрессии поднялись святые старцы

Василий Рыбников

Грязный тупой нож, который турецкий шайтан в очередной раз ввел в натруженную спину Владимира Владимировича Путина, как колокол Герцена, разбудил святых старцев, веками дремавших до заветного дня на святой горе Афон, и спустились старцы с Афона, и попросили русских не так сильно стучать зубами, а то звучит чересчур угрожающе.

Эрдоган витиевато послал великого царя туда же, куда тот засунул язык

«Путин взял угрожающую паузу в конфликте с Эрдоганом», - самый популярный заголовок российской прессы за последние несколько дней; многие также связывают с ним такие слова, как «язык», «засунул», «глубоко», а также народное обозначение ягодиц, хотя и непонятно, как все это сочетается одно с другим. Пока турецкие дроны быстро перепахивали все боевые достижения доблестной армии Путина-Асада-Пригожина вместе с доблестной армией как таковой, Владимир Владимирович пугал паузой, угрожающе молчал, зловеще отсутствовал в поле зрения и один раз даже ужаснейшим образом принял звонок от Эрдогана, в ходе которого Эрдоган витиевато послал великого царя туда же, куда тот засунул язык, и остается только догадываться, как страшно, до дрожи в коленях, Путин ответил зарвавшемуся собеседнику.

«Эрдоган не сказал, что ему ответил Путин. А вот это - самое важное», - с леденящим турецкую кровь любопытством заметил русский сенатор Пушков, но Путин продолжал зависать в состоянии угрожающей паузы, и о том, что Владимир Владимирович не умер от смелости, свидетельствовало только то, что через несколько дней российский президент с растерянным видом обнаружился в Пскове на поминках очередной десантуры, погибшей в героических корчах за родину.

Видя, с каким трудом русские сдерживают себя, чтобы не прибить распятого мальчика к воротам Царьграда, с горы Афон незримо спустился святой старец Паисий Пчельник

Перед лицом столь угрожающего поведения Путина притихли даже виртуальные витязи, в первые часы сирийского обострения наперебой обещавшие сжечь Стамбул, пробить еще один Босфор, присоединить Турцию к Российской империи или хотя бы просто дать Эрдогану «по щам». Многим, конечно, хотелось повторить что-нибудь из серии «На Стамбул!», за турчанками опять же, но что-то им постоянно мешало, а тут еще, как назло, Турция сожгла Асаду нужные аэродромы, и сто танков сгорело, и Шойгу, по странному совпадению, пропало куда-то, и только Лавров звонил из бункера какому-то турку с просьбой отпустить арестованную в Анкаре агентуру...

Видя, с каким трудом русские сдерживают себя, чтобы не прибить распятого мальчика к воротам Царьграда, с горы Афон незримо спустился святой старец Паисий Пчельник, он же Паисий Святогорец - пророк-новодел, который всего 25 лет назад что-то такое предсказал, а «Комсомольская правда» как раз сейчас услышала соответствующий небесный зов и расшифровала непонятные слова Паисия «лысый карлик робко прячет тело дряблое в Алину» следующим образом : «Россия победит, а Турция навсегда исчезнет с карты мира... Таким образом, случится уже пророчество святого Косьмы Этолийского, прозвучавшее в XVIII веке».

Что это за Косьма такой и в чем, собственно, заключалось его пророчество, непонятно, но Ванга наверняка тоже говорила о том же. Чтобы разгадать эту загадку, телеканал «Царьград» пригласил религиозного публициста Тюренкова. Религиозный публицист Тюренков сказал : «Будет война между Турцией и Россией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Константинополь... В храме Святой Софии вновь состоится православное богослужение».

Глупо не верить религиозному публицисту Тюренкову. Россия вздохнула с облегчением, и тут как раз выяснилось, что в четверг в Москву должен явиться нашкодивший Эрдоган , явно с повинной. До сих пор непонятно, конечно, что к тому времени останется от Русской освободительной армии в Сирии, но уже сейчас очевидно, что в ходе встречи Путин легко поставит Эрдогана на место, утрет ему нос, осадит, даст укорот, а также по рукам, принудит к миру, приведет к порядку, собьет спесь и унизит, как сынка.

Россия снова празднует победу.

Всех желающих помочь украинской армии усугубить радость Путина от череды сирийских побед просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук

Василий РЫБНИКОВ