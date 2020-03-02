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На фоне обострения в Идлибе Эрдоган едет с визитом в Россию

12:21, 02 марта 2020
Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган \ REUTERS

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Об этом сообщила администрация турецкого президента. "Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта", - говорится в сообщении.

Встреча двух президентов состоится на фоне обострения в сирийском Идлибе. Как сообщал УНИАН, 27 февраля в результате удара с воздуха сирийской авиации погибли 33 турецких военных и еще 36 получили ранения. В ответ турецкая армия обстреляла многочисленные военные объекты на территории Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить его в Сирии один на один с режимом президента Башара Асада.

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