На фоне обострения в Идлибе Эрдоган едет с визитом в Россию

Однодневный визит турецкого президента запланирован на 5 марта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Россию 5 марта.

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Об этом сообщила администрация турецкого президента. "Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта", - говорится в сообщении.

Встреча двух президентов состоится на фоне обострения в сирийском Идлибе. Как сообщал УНИАН, 27 февраля в результате удара с воздуха сирийской авиации погибли 33 турецких военных и еще 36 получили ранения. В ответ турецкая армия обстреляла многочисленные военные объекты на территории Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего российского коллегу Владимира Путина оставить его в Сирии один на один с режимом президента Башара Асада.