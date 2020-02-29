Эрдоган просил Путина оставить турецких военных один на один с армией Сирии

При этом, он отметил, что Анкара не понимает намерений Москвы по Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину прекратить поддержку сирийских войск в Идлибе.

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При этом, по его словам, Анкара не понимает намерений Москвы по Сирии. «Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом… Мы не можем понять, каковы российские намерения там», - сказал Эрдоган на встрече с депутатами в Стамбуле, передает Daily Sabah. По его словам, Турция не рассматривает конфликт в Идлибе, как возможность расширения своих границ. Он отметил, что Анкара намерена создать вдоль границы зону безопасности. "Если мы не очистим наши границы от террористов сейчас, нам, возможно, придется вести более крупные войны внутри Турции", - сказал он.

Эрдоган также сказал, что Турция вошла в Сирию «не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа». Он сообщил об убийстве 2,1 тыс. сирийских военных, 300 единиц техники и семи химических складов. «Несколько объектов, включая аэродромы, склады боеприпасов, системы противовоздушной обороны, ангары и объекты по производству химического оружия, подверглись сильному обстрелу и были уничтожены», - сказал Эрдоган, добавив, что Анкара продолжит "их уничтожать".

Как сообщал УНИАН, обострение обстановки в сирийском Идлибем произошло после убийства более 30 турецких военных.