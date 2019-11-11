Washington Post: Политика 1930-х годов до сих пор в игре в Восточной Европе

Для посткоммунистической части Европы история не закончилась 30 лет назад, она только началась.

В ночь после падения Берлинской стены неистовая толпа восточных немцев наполнила широкий бульвар Курфюрстендамм в западном Берлине. Тогда никому не приходило в голову, что в этот момент «заканчивается история». Наоборот, казалось, что к плененным народам Восточной Европы история только вернулась.

Об этом на страницах Washington Post редактор газеты Джексон Дил. Он вспоминает, как в те дни писал, что насажденный СССР коммунизм подавил политический процесс, который руководил событиями в Польше, Венгрии, Чехословакии и других странах восточного блока до Второй мировой войны. После падения Берлинской стены эти импульсы внезапно возродились, словно проснулись после длительной спячки. Движение «Солидарность» в Польше разделилось на националистическую и либеральную фракции, напоминая довоенные польские партии. В Югославии этническая неприязнь между сербами и хорватами снова вышли на передний план. Венгрия вспомнила о своем довоенном национализме и вражде с Румынией.

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Через 30 лет политика 1930-х до сих пор в игре в странах бывшего восточного блока. Польша под руководством авторитарного правого правительства, которое тесно связано с католической церковью. Напряженный мир продолжается в странах бывшей Югославии после сокрушительной межэтнической войны. Венгрия, которой до Второй мировой войны руководило правое авторитарное правительство, теперь под руководством гордого «нелиберального» Виктора Орбана, пытающегося реабилитировать бывшего диктатора Миклоша Хорти.

Хотя эти политические движения иногда смешиваются с популистами в Западной Европе, они в ключевых вопросах больше похожи на своих предшественников из 20-го века. Они авторитарные и социально-реакционные. Вражда к ЛГБТ-сообществу - любимая тема правящей партии в Польше. Довоенное зло в форме ирредентизма и антисемитизма распространены в политическом мейнстриме на таком уровне, на котором они не наблюдаются по другую сторону от бывшего Железного занавеса. Можно об этом спросить еврейского финансиста Джорджа Сороса, которого Орбан выставил своим главным оппонентом во время последних выборов.

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Удивляет и то, что политики коммунистической эры смогли выжить. В 1989 году казалось, что тоталитаризм в стиле СССР был чужеродным имплантатом, который исчезнет в странах, более близких к Берлину чем к Москве. Однако, некоторое наследие коммунистического правления оказалась стойким. Вероятно так произошло потому, что оно очень совместимо с нелиберальными движениями. Одна из таких старых практик - это использование государственного телевидения для распространения политической пропаганды. После установления демократии Польша решила сделать государственные телекомпании независимыми по примеру BBC. Но от этого подхода отказались, когда партия «Право и Справедливость» победила на выборах в 2015 году. Теперь государственное телевидение только прославляет правящую партию и поливает грязью ее оппонентов в духе коммунистических времен. В Венгрии Орбан зашел еще дальше, используя государственные ресурсы и лояльных бизнесменов, чтобы полностью ликвидировать независимые СМИ.

Еще одна унаследованная с коммунистических времен практика - это извращенная коррупция чиновников. В нигилистическом мире коммунистического Восточного блока каждый: от патрульного полицейского до членов секретариата Коммунистической партии - без зазрения совести использовали систему ради личной выгоды. Тревожит то, что в значительной мере это не изменилось до сих пор. Всего несколько месяцев назад наиболее мощного политика Румынии в 2010 годах Ливиу Драгнею наконец бросили в тюрьму за злоупотребление властью. New York Times писала, что субсидии Евросоюза обогащали родственников и старых друзей Орбана.

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«В 1989 году я предполагал, что Чехословакия вернется к модели демократического плюрализма времен Томаша Масарика, который был президентом страны с 1918 по 1935 года. Сначала все так и было благодаря Бархатной революции и Вацлаву Гавелу. Но президент Чехии Милош Земан стал подлым инструментом интересов России. Премьер-министр страны Андрей Бабиш еще не так давно был под уголовным расследованием из-за мошенничества. Сомнительный премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже был вынужден уйти в отставку в прошлом году после жестокого убийства журналиста, который расследовал коррупцию», - пишет автор.

Наиболее опасный элемент коммунистического наследия - это отрицание истории. Когда после войны западные немцы проходили процесс «денацификации», восточным немцам, венграм и полякам говорили, что они не несут никакой ответственности за преступления фашизма и Холокост. Ведь это якобы «капиталистические преступления». Сегодня правительства в регионе идут этим же путем. Польша сделала уголовным преступлением высказывания обвинений в адрес поляков в причастности к Холокосту. Не удивляет и то, что в бывшей Восточной Германии похожие на фашистское движение «Альтернатива для Германии» получила такую ​​большую поддержку.

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В прошлом месяце в Тюрингии эта партия получила 23% голосов избирателей, опередив ХДС канцлера Ангелы Меркель. Местный лидер радикальной партии Берн Хокке критиковал мемориал Холокоста в Берлине и призвал Германию отказаться от «культуры чествования памяти».

С многих точек зрения Восточная Европа, конечно, сейчас значительно лучше, чем она была в 1989-м. Ее жители стали богаче и, несмотря на ползучий авторитаризм, свободнее.

«Но эйфория, которую я наблюдал и разделял в исторический момент в Берлине, через 30 лет кажется наивным. Мы недооценили тенденции культуры, созданной коммунизмом СССР, и опасности возвращения истории», - пишет автор.