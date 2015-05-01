Брата Клименко похоронили в России на Валааме - СМИ
Антона Клименко, родного брата экс-министра доходов и сборов времен Януковича, похоронили на острове Валаам в России, хотя первоначально сообщалось, что Клименко похоронят в Донецке, откуда он родом и где у него был бизнес.
Об этом сообщают источники ТСН.
На острове расположен Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, куда часто приезжает президент России Владимир Путин. Также, по сообщениям СМИ, именно на Валааме Путин обвенчался с Алиной Кабаевой. Кроме Путина, элитный монастырь облюбовал отставной предводитель террористов "ДНР" Игорь Гиркин, который вместе с ярым украинофобом Александром Дугиным посещал Валаамский монастырь после своей отставки.
Читайте такжеЭкс-министр Александр Клименко подтвердил смерть братаНапомним, Антон Клименко погиб в Египте. Он неудачно прыгнул в бассейн рядом с собственным номером, поскользнулся и ударился головой.
Его брат, экс-глава министерства доходов и сборов Александр Клименко, сообщая о смерти родственника, просил молиться за него.
"25 апреля 2015 года отошел ко Господу мой любимый брат. Прошу молитв за душу новопреставленного раба Божия Антония. Вечная ему память", - написал экс-чиновник времен Януковича.