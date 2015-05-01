Брата Клименко похоронили в России на Валааме - СМИ

Об этом сообщают источники ТСН.

На острове расположен Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, куда часто приезжает президент России Владимир Путин. Также, по сообщениям СМИ, именно на Валааме Путин обвенчался с Алиной Кабаевой. Кроме Путина, элитный монастырь облюбовал отставной предводитель террористов "ДНР" Игорь Гиркин, который вместе с ярым украинофобом Александром Дугиным посещал Валаамский монастырь после своей отставки.

Читайте такжеЭкс-министр Александр Клименко подтвердил смерть братаНапомним, Антон Клименко погиб в Египте. Он неудачно прыгнул в бассейн рядом с собственным номером, поскользнулся и ударился головой.

Его брат, экс-глава министерства доходов и сборов Александр Клименко, сообщая о смерти родственника, просил молиться за него.

"25 апреля 2015 года отошел ко Господу мой любимый брат. Прошу молитв за душу новопреставленного раба Божия Антония. Вечная ему память", - написал экс-чиновник времен Януковича.