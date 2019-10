Трамп объявил о ликвидации еще одного террориста ИГ – вероятного преемника аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп объявил, что еще один лидер террористов «Исламского государства», который мог возглавить группировку после смерти Абу Бакр аль-Багдади, уничтожен американскими войсками.

«Только что подтвердили, что замена №1 Абу Бакр аль-Багдади была уничтожена американскими войсками. Скорее всего он бы занял главенствующее место (в «Исламском государстве» - ред.). Теперь он также мертв!», – написал Трамп в Twitter.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!