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Трамп объявил о ликвидации еще одного террориста ИГ – вероятного преемника аль-Багдади

17:42, 29 октября 2019
Мир
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Дональд Трамп рассказал о еще одном убитом террористе ИГ / REUTERS

Президент США Дональд Трамп объявил, что еще один лидер террористов «Исламского государства», который мог возглавить группировку после смерти Абу Бакр аль-Багдади, уничтожен американскими войсками.

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«Только что подтвердили, что замена №1 Абу Бакр аль-Багдади была уничтожена американскими войсками. Скорее всего он бы занял главенствующее место (в «Исламском государстве» - ред.). Теперь он также мертв!», – написал Трамп в Twitter.

Наиболее разыскиваемый человек в мире аль-Багдади был убит во время ночной атаки американских спецназовцев на северо-западе Сирии.

По словам президента США Дональда Трампа, чтобы избежать задержания, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей.

Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.

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Теги: #Трамп#Исламское государство