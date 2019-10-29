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Останки ликвидированного главаря террористов ИГ аль-Багдади похоронили в море – СМИ

10:33, 29 октября 2019
Мир
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Абу Бакр аль-Багдади / REUTERS

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на CNN.

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Наиболее разыскиваемый человек в мире аль-Багдади был убит во время ночной атаки американских спецназовцев на северо-западе Сирии.

По словам президента США Дональда Трампа, чтобы избежать задержания, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей.

Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, в свою очередь, заявил, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом погребенного в море Усамы бен Ладена в 2011 году. Этот способ погребения выбрали, чтобы могила террориста не была превращена в место паломничества.

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Теги: #США#Исламское государство