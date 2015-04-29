Лукашенко готов вооружить полмиллиона белорусов "в случае обострения ситуации"

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛАПАН.

"Вы должны быть спокойны: мы сегодня имеем планы в случае обострения ситуации поднять и вооружить полмиллиона белорусов. И это достаточная сила, чтобы противостоять любым замыслам", - сказал глава Беларуси.

Ранее он заявлял, что Беларусь не собирается воевать, но готова достойно встретить врага, и что Беларусь не будет северо-западным краем России.