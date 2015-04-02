Лукашенко в интервью Bloomberg: Беларусь не будет северо-западным краем России (видео)

Об этом в интервью медиахолдингу "Блумберг" заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА впресс-службе белорусского лидера.

По словам Александра Лукашенко, в России много политиков, которые "мыслят имперски и иначе не видят, как то, что Беларусь должна быть неким северо-западным краем".

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"На это мы даем конкретный ответ: мы не будем северо-западным краем. Как и не будем никогда, как я это понимаю, конфликтовать с Россией!" - подчеркнул белорусский лидер.

"И сегодня руководство России никогда не ставило напрямую вопрос о том, что Беларусь должна быть в составе России. Были какие-то, знаете, намеки в прошлом, на что было очень жестко отреагировано с моей стороны. Мы были и есть суверенное, независимое государство. Им и останемся", - сказал Александр Лукашенко.

"Никогда Путин не ставил передо мной вопроса: вот, слушайте, вы, давайте, забудьте про свою независимость, вы будете губернией Российской Федерации. Он знает, как я на это отреагирую. Поэтому никогда не было такого обсуждения", - отметил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко рассказал, что в последний раз эту тему обсуждали с Владимиром Путиным год спустя после президентских выборов в России.

"И мне понравилось, когда он сказал (это еще, кстати, было до конфликта в Украине): "Нам не надо подчинить, захватить какую-то страну, в том числе Беларусь, нормальная страна, развивается, среднеевропейское государство (дословно говорю), в дружественных отношениях. Вы абсолютно не посягаете на какие-то принципы Российской Федерации. Чего нам нужно еще? Вы живете в своей квартире, мы живем в своей, но в то же время мы братья, мы родные люди, мы ходим друг к другу в гости". Вот такое было обсуждение. Нормальное, по-моему", - отметил белорусский лидер.

По его мнению, не будет Россия и воевать против Беларуси: "У руководства России нет повода даже плохо в нашу сторону смотреть. Его не поймет русский народ, россияне не поймут. Чего против нас воевать? Нет причин. Поэтому я даже не думаю так, что Россия будет воевать против Беларуси".

"Но я еще раз подчеркиваю: кто бы ни пришел к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Мы будем воевать против европейцев, американцев, россиян - кого угодно, если они поставят перед собой цель завоевать этот кусок земли, на котором должны жить белорусы", - сказал Александр Лукашенко.

Он также добавил, что после украинских событий отношения Беларуси с Россией никак не изменились.