Беларусь не собирается воевать, но готова достойно встретить врага - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы в Орше. Он присутствовал на пасхальном богослужении, а затем пообщался с прихожанами, сообщает "Белорусский партизан".

Президент пожелал собравшимся здоровья и хорошего расположения духа.

"Если у вас будет хорошее настроение - у нас все получится", - сказал он.

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Также Александр Лукашенко отметил, что Беларусь была и остается мирной страной.

"Мы воевать не собираемся. А если кому-то захочется, мы достойно его встретим. Но таких врагов у нас пока еще нет, - подчеркнул он. - Поэтому живите спокойно. Все у нас наладится и образуется".