В США мексиканского наркобарона "Эль Чапо" приговорили к пожизненному заключению

Пожизненное заключение без права просить о досрочном освобождении и еще 30 символических лет тюрьмы - такое наказание присудил мексиканскому наркобарону "Эль Чапо" суд в США.

Суд в США в среду, 17 июля, приговорил к пожизненному заключению 62-летнего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка").

Как сообщает агентство DW, судья также добавил к наказанию еще символические 30 лет заключения, а также требует от наркобарона оплатить 12,6 миллиарда долларов доходов "Эль Чапо" от связанной с торговлей наркотиками преступности. Кроме того, суд запретил наркобарону подавать прошение о досрочном освобождении.

Сам Гусман посетовал на необъективность судебного разбирательства и условия содержания в тюрьме.

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Напомним, в феврале этого года суд присяжных в Нью-Йорке после изучения документов и свидетельств более 50 свидетелей признал "Эль Чапо" виновным по всем пунктам обвинения, в частности, связанных с наркоторговлей и преступным сговором.

Хоакин "Эль Чапо" Гусман возглавлял картель "Синалоа", который занимался контрабандой наркотиков в США и вел кровавые войны с другими мексиканскими наркокартелями. Он несколько раз был осужден и несколько раз убегал из тюрьмы. В последний раз он бежал из мексиканской тюрьмы летом 2015 года, однако в январе 2016 года его поймали и вернули в заточение.

"Эль Чапо" стал первым членом наркокартеля, над которым состоялся процесс, - другие экстрадированные в США признавали себя виновными. Процесс над мексиканцем начался в ноябре 2018 года. Учитывая длинный перечень преступлений, в частности убийств, с которыми связывают "Эль Чапо", всем присяжным была предоставлена охрана. Сам судебный процесс проходил при усиленных мерах безопасности.