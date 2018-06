24% россиян считают свою страну лидером мировой экономики - опрос

Четверть граждан России (24%) считает, что страна является мировым экономическим лидером или находится в первой десятке государств с самой развитой экономикой.

Об этом свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение", передает LB.ua.

В то же время 40% граждан расположили Россию между 10-й и 50-й позициями по экономическому развитию. Еще 6% опрошенных считает российскую экономику отстающей.

Кроме того, по мнению 11% респондентов, РФ лидирует по материальному положению людей. 36% констатировали среднее материальное положение, 12% процентов - плохое.

На вопрос о том, какое место по степени защиты прав и свобод граждан занимает Россия среди других стран мира, 19% россиян ответили, что находится в первой десятке. Еще 34% считают, что их страна расположилась между 10-й и 50-й позициями. 13% уверены в том, что между 50-й и 100-й позициями. Еще 25% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос о том, какое место по уровню безопасности личности занимает Россия среди других стран мира, 21% опрошенных заявил, что входит в первую десятку, 33% - разместили ее между 10-й и 50-й позициями, 15% - между 50-й и 100-й позициями, 9% заявили, что она входит в число самых отсталых, и 22% - затруднились с ответом.

В опросе участвовали 1600 человек в 34 регионах страны. Статистическая погрешность не превышает не превышает 3,6%.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России по итогам 2015 года упадет на 3%. Рост цен при этом достигнет 12%, а реальные доходы населения упадут на 9%. В "ВТБ Капитал" подсчитали, что в этом году 50-55% семейного бюджета россиян будет уходить на покупку продуктов.

Как пишет The Independent, согласно рейтингу крупнейших экономик 2014 года, составленному Британским Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), Россия заняла 10-е место. Ее опередили следующие страны (в порядке возрастания): Индия, Италия, Бразилия, Франция, Великобритания, Германия, Япония, КНР и США.