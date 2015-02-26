Опрос: 86% россиян поддерживают политику Путина
11:35, 26 февраля 2015Мир
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Рейтинг одобрения деятельности президента Российской Федерации Владимира Путина россиянами достиг 86 процентов.
REUTERS
Об этом свидетельствуют данные февральского опроса "Левада-Центра", в котором приняли участие 1,6 тысячи человек из 46 регионов России .
В частности, 86 процентов опрошенных заявили, что они одобряют деятельность главы государства. Кроме того, известно, что этот показатель возрос с 85 процентов в прошлом месяце.
Читайте такжеЗа год плохо относящихся к Украине россиян стало в три раза больше - опросВ то же время, недовольство политикой Путина выразили 13 процентов респондентов.
Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина в России достиг уже 86%
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