Опрос: 86% россиян поддерживают политику Путина

Об этом свидетельствуют данные февральского опроса "Левада-Центра", в котором приняли участие 1,6 тысячи человек из 46 регионов России .

В частности, 86 процентов опрошенных заявили, что они одобряют деятельность главы государства. Кроме того, известно, что этот показатель возрос с 85 процентов в прошлом месяце.

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