В Сиэтле строительный кран упал на автомобили, погибли четыре человека (фото)

В американском Сиэтле в результате крушения строительного крана погибли четыре человека, еще четыре пострадали.

Как сообщает The Seattle Times, кран работал на новом кампусе компании Google. При падении он раздавил шесть автомобилей.

Отмечается, что двое рабочих, находившихся в кране, погибли. Скончались также два человека, находившихся в двух отдельных авто.

Еще трое пострадавших были госпитализированы, среди них – четырехлетняя девочка. Угрозы для их жизни нет.

Причина крушения устанавливается. Свидетели инцидента говорят, что крушение сопровождалось порывом штормового ветра.

The incident at Fairview Ave N and involved a crane that fell into traffic. 5 cars were crushed. There are a total of 4 fatalities, and 3 injured patients that have been transferred to the hospital. pic.twitter.com/HM3PBZ5Udt