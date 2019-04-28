цей матеріал доступний українською

В Сиэтле строительный кран упал на автомобили, погибли четыре человека (фото)

11:11, 28 апреля 2019
Мир
246 0
В Сиэтле в результате падения крана погибли люди / Twitter - Seattle Fire Dept. ‏

Читайте такжеВ Канаде сгорел Украинский культурный центр (видео)

Как сообщает The Seattle Times, кран работал на новом кампусе компании Google. При падении он раздавил шесть автомобилей.

Отмечается, что двое рабочих, находившихся в кране, погибли. Скончались также два человека, находившихся в двух отдельных авто.

Еще трое пострадавших были госпитализированы, среди них – четырехлетняя девочка. Угрозы для их жизни нет.

Причина крушения устанавливается. Свидетели инцидента говорят, что крушение сопровождалось порывом штормового ветра.

Ранее в Колорадо столкнулись и загорелись почти 30 автомобилей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#авария