В Колорадо столкнулись и загорелись почти 30 автомобилей (видео)

В результате ДТП погибли четыре человека, еще около десяти - пострадало.

В Колорадо столкнулись и загорелись почти 30 автомобилей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Аварию спровоцировала фура с пиломатериалами. На оживленной трассе она на огромной скорости врезалась в легковушки впереди, после чего автомобили охватило пламя. Надо отметить, что пожар подпитывала древесина, которую перевозила фура.

Всего в ДТП пострадали 28 автомобилей - четыре грузовика и 24 легковушки. Погибли четыре человека. Кроме погибших на больничные койки попали около десяти человек.

Предполагаемого виновника ДТП, который отделался легкими травмами, задержала полиция. Это 23-летний кубинец, за рулем был трезвый. Он уже сотрудничает со следствием, поэтому оснований считать, что мужчина сделал это намеренно – нет.

По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинулись сразу два грузовика, водитель одного погиб, а второй получил травмы.