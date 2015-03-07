США приостановили программу обучения украинских военных - СМИ

Об этом на правах анонимности заявил представитель американских вооруженных сил в Европе в пятницу, 6 марта, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По его словам, администрация в Вашингтоне сначала хочет понаблюдать, как будут соблюдать режим перемирия стороны вооруженного конфликта на востоке Украины.

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"Администрация США хотела бы, чтобы минские соглашения были выполнены. Миссия по обучению украинских солдат пока приостановлена, однако американский контингент в Европе готов выполнить эту миссию в том случае, если наше правительство примет решение перейти к ее осуществлению", - приводит слова представителя агентство Reuters.

Главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес в феврале этого года объявил, что обучение украинских солдат начнется в марте. Цель этой программы - научить украинских военных обороняться от нападений со стороны пророссийских сепаратистов.

Согласно проекту, один батальон американских солдат должен обучать три батальона украинской армии.