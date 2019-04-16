Звезды "Игры престолов" показали кадры со съемок 8 сезона (фото)
Актеры из «Игры престолов» накануне премьеры первой серии восьмого сезона, которая состоялась в ночь с 14 на 15 апреля, показали фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.
Фотографии доступны в Instagram. Эмилия Кларк - исполнительница роли Дейенерис Таргариен - показала подписчикам, каково ей на самом деле было летать на драконе.
Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер, опубликовала снимок с Ханной Уэддингем, которая на фото совсем не похожа на своего персонажа - суровую Септу Юнеллу, заставлявшую королеву признать свои грехи в темнице.
Во флешмобе также поучаствовала Джемма Уилон, исполнившая роль Яры Грейджой - дочери лорда Железных Островов. Актриса продемонстрировала, насколько грязным временами может быть съемочный процесс.
Between takes trying to get the water out of my boots...I still got these boots...my precious Yara boots...! This is from a season 6 dash down the beach trying to look tough whilst running on sand with boots full of water... I will miss these times very much...precious memories of a magical job 👊🏼 💪🏻 🦑 #GoT 😍 Enjoy tonight - you are in for a TREAT
Как сообщал УНИАН, первый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» дебютировал на телеканале HBO в 21:00 по Восточному времени США. При этом стриминговий сервис DirecTV показал первую серию на 4:00 раньше HBO.