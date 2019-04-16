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Звезды "Игры престолов" показали кадры со съемок 8 сезона (фото)

12:25, 16 апреля 2019
Мир
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Актеры из «Игры престолов» накануне премьеры первой серии восьмого сезона, которая состоялась в ночь с 14 на 15 апреля, показали фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.

Фотографии доступны в Instagram. Эмилия Кларк - исполнительница роли Дейенерис Таргариен - показала подписчикам, каково ей на самом деле было летать на драконе.

Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер, опубликовала снимок с Ханной Уэддингем, которая на фото совсем не похожа на своего персонажа - суровую Септу Юнеллу, заставлявшую королеву признать свои грехи в темнице.

Во флешмобе также поучаствовала Джемма Уилон, исполнившая роль Яры Грейджой - дочери лорда Железных Островов. Актриса продемонстрировала, насколько грязным временами может быть съемочный процесс.

Как сообщал УНИАН, первый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» дебютировал на телеканале HBO в 21:00 по Восточному времени США. При этом стриминговий сервис DirecTV показал первую серию на 4:00 раньше HBO.

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Теги: #Игра Престолов