Звезды "Игры престолов" показали кадры со съемок 8 сезона (фото)

Актеры из «Игры престолов» накануне премьеры первой серии восьмого сезона, которая состоялась в ночь с 14 на 15 апреля, показали фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.

Фотографии доступны в Instagram. Эмилия Кларк - исполнительница роли Дейенерис Таргариен - показала подписчикам, каково ей на самом деле было летать на драконе.