Джордж Мартин о финале «Игры престолов»: не думаю, что будет сильно отличаться от книги (видео)

По словам писателя, ранее сериал был очень близок к оригиналу, если сравнивать его с 97% всех киноадаптаций литературных произведений.

Создатель вселенной «Игры престолов», американский писатель Джордж Мартин рассказал, как обсуждал концовку основанного на его книгах сериала с его создателями. Хоть события сериала и ушли дальше событий в книгах, писатель ждет, что финал телешоу и финал книг не будут иметь существенных отличий.

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В интервью программе 60 Minutes на американском ТВ писатель рассказал, что обсуждал будущее сериала с его создателями Дэвидом Бениоффом и Деном Уайссом, когда стало понятно, что события сериала опередят первоисточник.

По словам Мартина, сериал был очень близок к оригиналу, если сравнивать его с 97% всех киноадаптаций литературных произведений. Однако добиться полного соответствия оригиналу невозможно – для этого пришлось бы «выпускать еще пять сезонов».

«Я не думаю, что концовка Дэна и Дэйва будет сильно отличаться от моей, потому у нас состоялся разговор. Но в том, что касается второстепенных персонажей, могут быть отличия», – отметил он.

Писатель ожидает крупной сетевой дискуссии между фанами: кому-то больше понравится сериальная концовка, а кому-то – книжная.

Тем временем, фанаты ожидают от Джорджа Мартина еще как минимум двух романов из цикла "Песнь льда и пламени", на основе которого создан сериал "Игра престолов".

Напомним, в ночь на 15 апреля состоялась премьера первой серии финального сезона «Игры престолов». Эпизод слили в сеть еще до официальной премьеры.