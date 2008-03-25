Медведев рассказал о тандеме с Путиным и вступлении Украины в НАТО

Избранный президент России Дмитрий Медведев дал интервью газете Financial Times. Это его первое большое интервью с момента победы на президентских выборах 2 марта. В нем он коснулся таких вопросов, как планы по внутренней политике, возможное вступление Грузии и Украины в НАТО, американская система ПРО в Европе, отношения с Британией и дело ТНК-ВР.

Так, Медведев заявил, что для «существующей структуры европейской безопасности» вступление Грузии и Украины в НАТО будет «весьма трудно». «Ни одно государство не будет счастливо иметь у своих границ представителей военного блока, к которому само не принадлежит», - сказал Медведев. Он также сообщил, что большинство украинцев против присоединения к НАТО.

Говоря о внутренней политике, Медведев пообещал усилить власть закона, бороться с коррупцией и обеспечить повышение стандарта жизни россиян. Он также заявил, что «тандем» с нынешним президентом Владимиром Путиным в качестве премьер-министра не приведет к нестабильности и беспорядку.

Медведев коснулся и вопроса о российско-британских отношениях, дав понять, что Россия заинтересована в восстановлении отношений с Великобританией. «Мы открыты к восстановлению сотрудничества в полной мере», - сказал он. При этом Медведев добавил, что «время покажет», может ли быть достигнут какой-то прогресс. Он отмел предположения о том, что недавно предъявленные сотруднику российско-британской ТНК-ВР обвинения в шпионаже могут быть попыткой саботажа усилий по налаживанию связей с Британией. Однако при этом Медведев повторил обвинения в шпионаже в адрес Британского совета.

Медведев обошел тему помилования Михаила Ходорковского или отмены новых обвинений против него. Он заявил, что дело суда решать, что будет с бывшим главой ЮКОСа.

Газета.ру