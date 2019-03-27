Bloomberg: Янукович платил Манафорту через банк в Швеции

Украинский президент-беглец пользовался услугами Swedbank.

Над шведским банком Swedbank AB и без того нависли обвинения в отмывании денег. Но теперь ситуация еще больше обострилась, поскольку, как сообщил телеканал SVT, шведский кредитор мог обмануть власти США. Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа и осужденный за налоговое и финансовое мошенничество Пол Манафорт получал сомнительные платежи через Swedbank.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что сегодня акции банка по состоянию на начало торгов потеряли 5% стоимости в Стокгольме, опустившись таким образом в Bloomberg Index для европейских финансовых акций на самый низкий уровень. Разоблачение указывает на то, что скандал об отмывании денег через старейший банк Швеции может быть значительно шире, чем ранее считалось. Сообщалось, что его использовали для проведения сомнительных транзакций более чем на 10 миллиардов долларов. И эти процессы были связаны с делом об отмывании денег через Danske Bank и его эстонскую ветку.

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Но теперь суммы, перечисленные через Swedbank, требуют более тщательной проверки. Ведь вполне вероятно, что через него прошло около 23 миллиардов долларов за 2010-2016 годы. Бывший президент Украины Виктор Янукович, который теперь скрываются в России, среди тех, кто пользовался услугами Swedbank.

Телеканал SVT сообщил, что Swedbank обманул органы власти США, которые собирали информацию о причастности шведского кредитора к скандалу, возникшему после публикации так называемых "Панамских документов» в 2016 году. В апреле того года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в местный офис Swedbank письмо с запросом передать данные о трансакции, связанные с компанией Mossack Fonseca.

Документы, которые оказались в руках прессы, свидетельствуют, что Swedbank действительно вел дела с более 100 компаний, связанных с Mossack Fonseca. Но в банке ответили нью-йоркскому ведомству, что «не обнаружили причин для подозрений относительно отмывания денег». Bloomberg пишет, что после появления обвинений в отмывании Swedbank в феврале этого года потерял пятую часть своей рыночной стоимости.