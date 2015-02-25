В Беларуси заблокируют все сервисы, позволяющие анонимно заходить на запрещенные сайты

В Беларуси будут заблокированы все анонимайзеры (сервисы, которые предоставляют интернет-пользователям анонимный доступ к сети), позволяющие обходить ограничения и заходить на запрещенные в стране сайты.

Соответствующий документ был опубликованна Национальном правовом интернет-портале Беларуси, передает LB.ua.

"Государственная инспекция при выявлении интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности (прокси-серверы, анонимные сети типа Tor и другие), позволяющих пользователям интернет-услуг получать доступ к интернет-ресурсам, идентификаторы которых включены в список ограниченного доступа, добавляет в список ограниченного доступа идентификаторы этих интернет-ресурсов", - говорится в документе.

Читайте такжеВ Крыму начали блокировать запрещенные в России сайты

Любые сервисы, предоставляющие анонимные доступ к сети (в том числе и Tor), должны быть внесены в "черный список" в течение суток поставщиками интернет-услуг. Из постановления следует, что для этого провайдеры должны проверять список госинспекций не реже одного раза в сутки.

В середине февраля за блокировку доступа к Tor и анонимизирующим ресурсам в России выступили Госдума и Роскомнадзор. Однако эта инициатива пока не оформлена в виде закона.