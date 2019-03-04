В Италии устроили зрелищные бои апельсинами (фоторепортаж, видео)

В боях приняли участие несколько тысяч желающих.

В итальянском городе Ивреа устроили бои апельсинов.

Об этом сообщает Reuters.

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В боях приняли участие несколько тысяч желающих.

Традиции бросаться апельсинами уже более 8 сотен лет. В Средневековье именно так крестьяне проявляли неповиновение состоятельным феодалам, с тех пор мероприятие устраивают ежегодно.

Как сообщал УНИАН, в Италии объявили о бесплатном входе в самые популярные музеи.