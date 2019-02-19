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В Италии объявили о бесплатном входе в самые популярные музеи

10:24, 19 февраля 2019
Новости туризма
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Колизей можно посетить бесплатно \ wikimedia.org

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Посмотреть на экспозицию можно с 3 по 10 марта, но за исключением 4-го числа (в понедельник музеи не работают), передает ТСН со ссылкой на beniculturali.it.

В Италии вступил в силу указ, который увеличивает количество дней для бесплатных посещений госмузеев. Кроме переменной бесплатной недели будут еще бесплатные первые воскресенья каждого месяца с октября по март.

Как сообщал УНИАН, в Венеции начался ежегодный карнавал, который продлится почти две с половиной недели. В этом году темой карнавала являются мечтатели и путешественники.

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Теги: #Италия#туристы#музеи