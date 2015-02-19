Спикер Госдумы РФ выступил против введения миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Нарышкин сказал сегодня в нижней палате российского парламента.

«Конечно, Минские договоренности не предусматривают такого мероприятия. На мой взгляд, это может быть таким элементом эрозии Минских договоренностей. Поэтому, я не соглашусь с этим», - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о просьбе Киева в ООН и ЕС рассмотреть возможность введения миротворцев в Украину.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает, что Россия может согласиться на введение миротворцев, однако не на границе РФ и не в оккупированные части Донбасса.

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«В любом случае не стоит забывать, что РФ как постоянный член Совбеза ООН несет ответственность за поддержание и восстановление мира, и от ее позиции зависит, будут ли направлены миротворцы в Украину», - сказал Озеров.

«Согласно Уставу ООН, миротворцы вводятся для того, чтобы развести воюющие стороны, а на границе с Россией никаких воюющих сторон, нет», - сказал Озеров.

По его словам, позиция РФ в Совбезе ООН по миротворцам будет зависеть и от того, кто, возможно, войдет в состав миротворческой миссии.

«Представители натовских государств - это исключено, нельзя их поставить на границу с Россией, иначе как вызов это не будет восприниматься», - сказал он.

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В Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принято декларацию лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандским четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

Согласно договоренностям, Порошенко объявил режим прекращения огня в зоне АТО с 15 февраля.

Однако российско-террористические войска усилили интенсивность обстрела и наступление, в связи с чем 18 февраля украинские силовики вынуждены были оставить позиции в районе Дебальцево и самом городе.