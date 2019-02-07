Легендарные "Симпсоны" продлены еще на два сезона

"Симпсоны" - самый длинный мультсериал за всю историю американского телевидения.

Телекомпания Fox продлила мультсериал «Симпсоны» на 31 и 32 сезоны.

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Об этом заявила ассоциация телевизионных критиков во время зимнего пресс-тура, сообщает издание Variety.

С выходом 32-го сезона в мультсериале будет 713 эпизодов.

«Симпсоны» - самый длинный мультсериал за всю историю американского телевидения. Премьера состоялась 17 декабря 1989 года. Сейчас транслируется 30-й сезон. Герои сериала высмеивают многочисленные стереотипы: жизнь обычных американцев, знаменитостей и даже сам телеканал Fox. Также герои сериала высказываются на острые социальные, религиозные и политические темы: однополые браки, война в Ираке, феминизм, права граждан на оружие.