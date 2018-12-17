"Симпсоны" отмечают день рождения: интересные факты о самом длинном мультсериале

Сериал "Симпсоны" насчитывает 30 сезонов. Первый вышел в 1989 году.

17 декабря 1989 года на телеканале «Fox» дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал «Симпсоны».

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Он состоит из 356 серий и до сих пор не сходит с мировых телевизионных экранов. «Симпсоны» получили множество наград, включая 21 Emmy Awards, 22 Annie Awards, Peabody и многие другие.

14 января 2000 года в честь сериала была открыта звезда на Аллее славы в Голливуде.

Сериал "Симпсоны" насчитывает 30 сезонов. Первый вышел в 1989 году.

На создание каждой серии "Симпсонов" уходит 6-7 месяцев. Одновременно в работе находится сразу десяток серий. В Голливуде делается раскадровка и озвучивание, остальное – в Корее.

Производство одной серии "Симпсонов" стоит чуть меньше двух миллионов долларов. 400 000 из них – гонорар шестерым актерам озвучки.

Мэтт Гроунинг говорил, что придумал проект за 15 минут. Дело было так. В 1980-х Гроунинг рисовал комиксы с названием "Жизнь в аду". Главным героем комиксов был кролик, который так запал в душу продюсерам канала Fox, что художнику предложили работу – коротенькие мульт-заставки к "Шоу Трейси Ульман". Сидя в приемной у нового начальства, Гроунинг вдруг осознал, что не хочет отдавать все права на кроликов телеканалу. И тут же придумал и нарисовал новых персонажей.

Создатели периодически объявляют конкурсы, вроде "придумай нового героя" даже при таком наличии реальных персонажей (более 600).

Эпизод "Нью-Йорк против Гомера Симпсона" был запрещен к показу из-за теракта 11 сентября. Ведь в этой серии Гомер бегает по башням-близнецам в поисках туалета, и всю дорогу проклинает Нью-Йорк, который и раньше-то не особо любил.

"Симпсонов" показывают почти в сотне стран мира. Языкового барьера и проблем с адаптацией – нет. Но бывают исключения. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, в местном переводе Гомер заливает в себя не пиво, а газировку, и пожирает не хот-доги с беконом, а говяжьи сосиски.

Фирменное гомеровское восклицание "D'oh!" было включено в очередное издание Оксфордского словаря английского языка, как "выражение неудовольствия, от сознания того, что дела повернулись плохо".

Спрингфилд – город вымышленный. Но дом Симпсонов существует на самом деле. Оказывается, в штате Невада, в городке Хендерсон, рядом с Лас-Вегасом. Идея построить точную копию известного на весь мир дома появилась во время работы над видеоигрой "Виртуальный Спрингфилд". И летом 1997-го был объявлен конкурс, победителю которого пообещали настоящий дом Симпсонов. Безвозмездно. Правда, победительница – Барбара Говард – предпочла призу 75 000 долларов, что было оговорено правилами конкурса.

Главным условием появления в сериале Пола Маккартни и его жены было превращение Лизы в вегетарианку.