Британия может пересмотреть решение не вооружать Украину

Как сообщает Reuters, об этом Хеммонд заявил в парламенте.

"Это национальное решение каждой страны в НАТО, чтобы решать, поставлять ли летальное оружие, - отметил Хеммонд. - Соединенное Королевство не планирует этого делать, хотя мы оставляем за собой право на пересмотр этой позиции".

По словам Хеммонда, власти Великобритании понимают, что конфликт на востоке Украины нельзя урегулировать военным путем, но «мы не можем позволить, чтобы украинские Вооруженные силы потерпели поражение".

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Как сообщал УНИАН, на фоне зафиксированного в начале этого года наступления пророссийских боевиков на Донбассе на Западе активизировались дискуссии на тему вооружения западными государствами украинской армии для борьбы с агрессией России.

Ранее Польша неоднократно заявляла, что готова продавать оружие для Украины, отмечая, что не существует ни одного международного документа, который бы запрещал такое сотрудничество.

Некоторые американские сенаторы неоднократно призывали президента США Барка Обаму предоставить Украине летальное оружие.

9 февраля Обама отметил, что вопрос о предоставлении Украине летального оружия изучается, решение не принято. При этом президент США в очередной раз подчеркнул, что урегулирование ситуации на востоке Украины должно быть достигнуто дипломатическими средствами.

Ранее УНИАН также сообщал, что Британия отправит тысячу военных в страны Балтии из-за российской угрозы.