Британия отправит тысячу военных в страны Балтии из-за российской угрозы

Численность подразделения могут увеличить до 5 тысяч человек в течение 5 дней в случае кризисной ситуации, передает Радио Свобода.

Лондон таким образом пытается оказать поддержку балтийским партнерам из НАТО, которые опасаются, что могут стать следующей целью агрессивных планов Кремля.

Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон заявил, что сейчас чрезвычайно важно четко дать понять Кремлю, что НАТО решительным образом настроен предоставить защиту всем членам альянса от угрозы с любого направления.

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Майкл Фаллон, посетив встречу министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, объявил о планах размещения сначала тысячи британских солдат в странах Балтии, принимая во внимание растущую угрозу, которая поступает со стороны России. Первая группа британских военных в балтийских государствах станет костяком будущего подразделения быстрого реагирования, который начнет деятельность в 2017 году.

«Я рад объявить, что Соединенное Королевство направит до тысячи воинов в страны Балтии, что, в свою очередь, станет началом создания стратегического подразделения быстрого реагирования в 2017 году. Мы также будем посылать наших специалистов на помощь местным военным в двух региональных штаб-квартир НАТО на северном и юго-востоке Европы», - заявил британский министр обороны.

В дополнение к тысячи военных, Британия направит в страны Балтии еще 4 истребителя «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил. Это станет самым большим усилением системы коллективной безопасности НАТО, начиная с окончания Холодной войны.

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Политический обозреватель Королевского института стратегических исследований Майкл Чомли считает, что угроза, которая исходит от России в направлении стран Балтии является непосредственным следствием российской агрессии на юго-востоке Украины. Вполне естественно, что страны Балтии испытывают тяжелое дыхание Москвы и желают, чтобы НАТО предоставило им соответствующую защиту. Следовательно, на карте стоит доверие к НАТО.

«Доверие к НАТО в этой ситуации зависит от всех членов, которые играли бы свою роль в выполнении решений, которые были приняты в свете угрозы, поступающей со стороны Москвы. Ясно, что эпицентр этой угрозы ныне расположен на юго-востоке Украины. Британское правительство неоднократно подтверждало, что находится на передовой противостояния усилиям России и привлечении Кремля к ответственности за аннексию Крыма, и дальнейшую поддержку сепаратистов в Украине», - отметил Майкл Чомли.

Следовательно, отправка тысячи британских военных и 4 истребителей Королевских военно-воздушных сил стран Балтии предстает логичным шагом, который осуществляет Лондон, согласно уставу НАТО, который предусматривает создание системы коллективной безопасности для всех стран-членов.

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО намерено расположить в Литве и Польше новые тренировочные базы.