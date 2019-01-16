Рианна подала в суд на собственного отца из-за использования фамилии

Певица обвиняет отца в попытке заработать на их общей фамилии.

Популярная американская певица Рианна подала в суд на собственного отца, обвинив его в попытке заработать на их общей фамилии.

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Отец Рианны Рональд Фенти, проживающий на Барбадосе, зарегистрировал компанию Fenty Entertainment, сообщает Variety. Певица утверждает, что он пытался договориться об её турне с SBS Entertainment, которое предлагало более 15 миллионов долларов за серию концертов в Латинской Америке.

Также, как сообщается в иске, что её отец пытался зарегистрировать торговую марку Fenty, чтоб использовать её в отельном бизнесе, в то время как певица еще в 2014 году зарегистрировала этот бренд. Также на страницах Fenty Entertainment появлялась информация о связи компании с певицей, что, по её заявлению, является неправдой.

Рианна отмечает, что неоднократно предупреждала отца и его партнера Моисея Джоктана Перкинса, чтобы те не использовали её имя в собственных корыстных целях. Их действия певица назвала мошенническими и просит суд запретить отцу использование марки Fenty и её имени.