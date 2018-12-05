"Толпа танцует под электро": в Чернобыльской зоне устроили вечеринку (фото)

На главной площади города-призрака Припять художник Валерий Коршунов организовал настоящее шоу с электронной музыкой и визуальными эффектами.

В городе Припять в Чернобыльской зоне отчуждения прошла рейв-вечеринка. Об этом пишет издание Vice.

Читайте такжеWashington Post: Украина избавилась от памятников Ленину, но теперь надо установить что-то новое

Устроитель шоу художник Валерий Коршунов, автор проекта Artefact, озаботился не только музыкальной составляющей, но и защитными халатами для участников, а также вооруженной охраной мероприятия.

«Толпа танцует под электро, играющее через громкоговорители, установленные на главной площади Припяти. Сполохи света мерцают на бетонных блоках пустынных домов. На двух экранах показываются визуальные эффекты, ссылающиеся на классический советский фильм "Сталкер" Андрея Тарковского, — пишет автор статьи. — Я чувствую, что я в Гластонбери (один из знаковых музыкальных фестивалей мира), и это 4 часа ночи. За нашей оцепленной зоной военные сбились в полумраке. Некоторые качаются в такт музыке».

Организаторы отмечают, что Чернобыльская авария была не только радиационной катастрофой, но и информационной. Поэтому, напомнить людям об ужасных последствиях распространения фейковых данных и новостей — центральная идея данного мероприятия.