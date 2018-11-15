Активация ARTEFACTа в Чернобыльской зоне – интерактивной диджитал-скульптуры, которая будет бороться с фейками и постправдой

Приглашаем в Чернобыльскую зону отчуждения на активацию ARTEFACT – интерактивной диджитал-скульптуры, которая будет бороться с фейками и постправдой.

Когда: 22 ноября

Где: Зона отчуждения, г. Чернобыль, Украина

Что: Активация ARTEFACT и уникальный тур зоной отчуждения

Этот медиаобьект отсылает нас к фантастической повести братьев Стругацких «Пикник на обочине», а также к экранизации Тарковского – фильма-притчи «Сталкер». Это произведение стало своеобразным пророчеством, и 1986 году Зона отчуждения, описанная в повести, стала реальной. Пора появиться и ARTEFACT, что с помощью искусственного интеллекта сможет ответить на важнейшие вопросы и привлечь внимание к проблеме медиаграмотности и сознательного потребления информации.

Только 200 представителей СМИ со всего мира смогут воочию увидеть, как в зоне отчуждения оживет ARTEFACT, и вживую пообщаться со скульптурой. Остальные смогут наблюдать за активацией через медиа и смогут задать ARTEFACTу вопрос через диджитал платформу сайта artefact.live.

На мероприятии также состоится презентация саундтрека к этой скульптуре с использованием «Звуков Чернобыля», который был написан главным автором проекта, украинским артистом медиаискусства RASSVET, в коллаборации с номинантом Грэмми Кристоф Этье (TELEPOPMUSIK).

Главная идея проекта ARTEFACT – призвать к сознательному потреблению и распространению информации. Сегодня из-за общего перенасыщения информационного пространства, засилье фейков, постправды и общую информационную перенасыщенность, это становится важнейшей проблемой современности и уже влияет на все аспекты нашей жизни.

ARTEFACT – международный культурно-социальный проект, который не несет под собой коммерческой основы или интересов политических сил и реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда, Министерства информационной политики Украины, Министерства культуры Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Как попасть: присылайте аккредитационной заявку на pr@artefact.live. Она должна быть на бланке организации за подписью редактора и содержать следующие данные корреспондентов:

1. Название СМИ;

2. Фамилия, имя и отчество или среднее имя;

3. Дата рождения;

4. Номер и серия паспорта;

5. Должность;

6. Контактный телефон;

7. E-mail;

8. Копия паспорта (первая страница);

9. Копия редакционного удостоверения.

Трансфер до места проведения мероприятия предоставляется организаторами. О месте и времени встречи будет сообщено дополнительно в письме-подтверждении аккредитации.

Аккредитационные заявки принимаются до 19 ноября 2018 включительно до 18:00 на почту pr@artefact.live.

Подробная информация по телефону: +38 067 500 73 86 (Татьяна).