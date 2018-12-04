Приянка Чопра и Ник Джонас сыграли свадьбу: появились первые фото

Христианскую церемонию в минувшую субботу провел отец жениха Джонаса Пол Кевин Йонас старший.

Актриса и обладательница титула "Мисс мира – 2000" Приянка Чопра 1 декабря вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса, с которым помолвлена с мая 2018 года.

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А сегодня в своем Instagram-аккаунте актриса выложила первые фото свадебной церемонии, которая прошла в Мумбаи и выглядела как пьеса в стиле Болливуда, растянувшаяся на несколько дней.

"Одна из самых особенных вещей, которые нам дали наши отношения, – это слияние семей, которые любят и уважают друг друга в вере и культурах. Наша свадьба была потрясающей", – поделилась Приянка.

Христианскую церемонию в минувшую субботу провел отец жениха Джонаса Пол Кевин Йонас старший. Приянка надела свадебное платье Ralph Lauren, декорированное перламутровыми блестками, хрустальным бисером и кристаллами Swarovski, пишет издание Vogue.

Работа над нарядом заняла в общей сложности 1826 часов. Платье без бретелек, на которое было потрачено более 2 миллионов перламутровых блесток завершала 75-метровая тюль-вуаль.

Ник Джонас для христианской церемонии также выбрал Ralph Lauren. На женихе в тот день был двубортный костюм, а внутри кармашка вместо привычного платка был кусочек свадебного платья Чопры с вышитыми словами на урду, которые в переводе означали "моя жизнь".