Появился трейлер детской версии "Дэдпула 2" (видео)

В фильме Дэдпул будет читать сказки на ночь.

Студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма "Жил-был Дэдпул", который стал перемонтированной версией картины "Дэдпул 2". Фильм, который до этого был предназначен только для взрослых, превратили в семейную комедию с рейтингом 13+.

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Отмечается, что студия пыталась уговорить Райана Рейнольдса, который играет роль Дэдпула, сыграть в фильме с возрастным ограничением 13+ с 2006 года. Актер отказывался, но позже заявил, что сыграет в таком фильме "при двух условиях. Первое – часть вырученных денег должна пойти на благотворительность, и второе – он должен будет украсть Фреда Сэвэджа".

В новой версии "Дэдпула 2" болтливому наемнику предстоит украсть Сэвэджа. Ему Дэдпул и пересказывает содержание фильма. Это отсылка к картине "Принцесса-невеста", в которой Сэвэдж сыграл роль мальчика, которому дедушка рассказывает сказку. Эта сказка и была основным сюжетом "Принцессы-невесты".

"Жил-был Дэдпул" появится в кинотеатрах США перед Рождеством.