Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

Творчество музыканта принесло доход на сумму $400 млн.

Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, чье культурное наследие и после смерти приносит доход. Читайте такжеМайклу Джексону - 60: лучшие хиты короля поп-музыки (видео) Первое место в рейтинге вновь занял певец Майкл Джексон. Творчество музыканта принесло доход на сумму $400 млн. На второй строчке - певец Элвис Пресли ($40 млн), третью позицию занимает гольфист Арнольд Палмер ($35 млн). Пятый - музыкант Боб Марли ($23 млн), актриса Мэрилин Монро - восьмая ($14 млн), певец Принц - 9-й ($13 млн), музыкант Джон Леннон - десятый ($12 млн), а боксер Мохаммед Али занял 12-ю позицию ($8 млн).

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