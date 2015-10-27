Майкл Джексон снова возглавил список самых богатых умерших знаменитостей

Совокупный доход Майкла Джексона с момента смерти в 2009 году достиг $1,1 млрд, сообщает ZN.UA со ссылкой на Forbes. На второй строчке рейтинга разместился Элвис Пресли, имя которого в этом году принесло доход в $55 млн. Третье место занял Чарльз Шульц, создатель мультсериала Peanuts, доход его наследников в этом году составил $40 млн, большинство из которых были получены из отчислений за лицензионное использование мультсериала.

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Замыкают пятерку лидеров Боб Марли, наследники которого в этом году получили доход в $21 млн, и Элизабет Тейлор, имя которой в этом году принесло $20 млн. В список также впошли Пол Уокер, наследники которого получили доход в $10,5 млн благодаря успеху фильма "Форсаж 7", Альберт Эйнштейн ($11 млн), Фрэнк Синатра, Брюс Ли, Джоан Риверс, Джордж Харрисон, Ричард Роджерс, Джими Хендрикс, Джонни Кеш и Курт Кобейн.

Майкл Джексон уже возглавлял список самых богатых умерших знаменитостей в 2013 году. Тогда его имя принесло $160 млн годового дохода.