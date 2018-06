Сорос: Спасите Украину, чтобы противостоять России - Financial Times

Об этом пишет Кристиан Оливер в своей статье, которая называется «Джордж Сорос: Спасите Украину, чтобы противостоять России», опубликованной в британской газете Financial Times.

В интервью Financial Times филантроп родом из Венгрии пожаловался на то, что европейские лидеры относятся к Украине просто как к очередной стране, которой нужна финансовая помощь, не осознавая, что кризис на восточной границе ЕС опаснее для европейской экономики и даже для выживания Евросоюза, чем выборы в Греции.

Г-н Сорос сказал, что санкции против России из-за падения цен на нефть имели гораздо более глубокое воздействие, чем западные лидеры могли себе представить, и добавил, что дефолт России «не вызвал бы удивления».

«Санкции против России усиливают тенденции наступления дефляции и рецессии, которые уже имели место [в Европе], а теперь стали реальностью», – сказал Сорос. «Дефолт нанесет большой удар по европейским банкам, связанным с Россией».

Он добавил, что финансовый кризис в России представляет как стратегическую, так и экономическую угрозу для Европы, при том что политика Москвы, вероятно, станет еще более агрессивно националистичной, поскольку экономическая ситуация там ухудшилась.

Несмотря на эти риски, г-н Сорос подчеркнул, что он не призывает к ослаблению санкций, которые были «необходимым злом» для того, чтобы заставить российские войска покинуть Украину.

Тем не менее, по его словам, США и ЕС сделали большую ошибку, не сумев подкрепить свои санкции масштабной программой финансовой поддержки Украины, которая, по его оценкам, потребует до 50 млрд. долл. и должна быть одобрена в первом квартале 2015 г.

84-летний финансист заявил, что Европе необходимо «проснуться» и признать, что Россия атакует ее. «Оказание помощи Украине следует рассматривать как меры по обороне, которые принимают европейские страны», – сказал он. «США и европейцы твердо намерены избежать войны, но до тех пор пока они не найдут баланс между санкциями и поддержкой Украины, это вполне может произойти».

Г-н Сорос дал интервью перед публикацией его эссе в журнале The New York Review of Books, в котором он излагает подробные предложения того, как план поддержки для Украины на общую сумму 50 млрд. долл. может быть реализован международными организациями, в том числе ЕС и МВФ.

По его мнению, такая существенно расширенная мощная финансовая помощь является единственным способом для Европы противостоять националистической экспансии Москвы и спасти Украину от банкротства, которое бы усилило позиции сторонников жесткой линии в России. «Будем надеяться, что проблемы России и прогресс Украины убедят президента Владимира Путина отказаться от попыток дестабилизировать Украину, заставив его понять, что это безнадежно», – пишет Сорос в своем эссе.

Тем не менее, лидеры ЕС не особо хотят предоставлять больше средств, им даже сложно было выделить 1 млрд. евро на борьбу с вирусом Эбола. Это касается и Украины, западные страны воздерживаются от новых вливаний денег в Украину, пока не увидят доказательств проведения реформ. Европейские чиновники проигнорировали в прошлом месяце идею о дополнительной финансовой поддержке для Украины, после того как МВФ определил, что дефицит финансирования составляет 15 млрд. долл.

Для Сороса нежелание руководства ЕС оказать финансовую помощь Украине свидетельствует о том, что оно не осознает стремления России подорвать сам Евросоюз, поддерживая выступающих за выход из блока политиков и используя экспорт газа, чтобы настраивать страны друг против друга. «ЕС сам распадается», – сказал он. «Россия предлагает альтернативный взгляд на мир – силу вместо верховенства закона».

Сорос считает, что экономическая помощь Украине изменит политику России. Банкротство Украины укрепило бы власть сторонников жесткой линии, в то время как экономическое возрождение страны под эгидой ЕС и США поддержало бы прозападную оппозицию в России.

Г-н Сорос, который в 1992 г. зажил скандальной славы, когда заработал 1 млрд. долл. за один день, играя против фунта, не пытается скрывать свою заинтересованность Украиной, где он создал свой фонд в 1990 г., утверждая, что страна созрела для инвестиций.

По его словам, западным компаниям, которые ищут перспективные направления в Украине, следует обратить внимание на энергосистемы и аграрный сектор бывшей житницы Советского Союза. Наиболее прибыльным делом может быть повышение эффективности сетей электроснабжения и тепловых сетей страны, энергоемкость которых в 10 раз больше, чем в среднем в странах, которые входят в ОЭСР, организацию со штаб-квартирой в Париже, целью которой является содействие устойчивому росту.

«Для инвестиций энергоэффективность – на первом месте, и сельское хозяйство имеет большой потенциал, находясь на втором месте», – сказал г-н Сорос.