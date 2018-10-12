В сети представили первый трейлер фильма "Аладдин" (видео)

В ролике можно услышать мотив классической песни Arabian nights, а также увидеть пещеру чудес.

Компания Disney опубликовала на канале Youtube первый трейлер фильма "Аладдин". Режиссером картины стал Гай Ричи. Читайте такжеВ новом трейлере блокбастера "Аквамен" показали возрождение Атлантиды (видео) В ролике можно услышать мотив классической песни Arabian nights, а также увидеть пещеру чудес. Показали и самого Аладдина, который забирает заветную лампу с джином из пещеры. Всемогущего джина сыграет известный актер Уилл Смит. Премьера фильма состоится в мае 2019 года.

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