В сети представили первый трейлер фильма "Аладдин" (видео)
10:07, 12 октября 2018Мир
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В ролике можно услышать мотив классической песни Arabian nights, а также увидеть пещеру чудес.
Компания Disney опубликовала на канале Youtube первый трейлер фильма "Аладдин". Режиссером картины стал Гай Ричи.
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В ролике можно услышать мотив классической песни Arabian nights, а также увидеть пещеру чудес.
Показали и самого Аладдина, который забирает заветную лампу с джином из пещеры. Всемогущего джина сыграет известный актер Уилл Смит.
Премьера фильма состоится в мае 2019 года.
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