В США отправили в тюрьму за изнасилование 81-летнего комика

Дело получило широкую огласку после того, как похожие истории рассказали еще 15 женщин, которые тоже стали жертвами комика.

81-летнего знаменитого американского комика Билла Косби приговорили к тюремному заключению сроком от трех до десяти лет за изнасилование, которое он совершил в 2004 году.

Обвинения в адрес Косби выразила бывшая сотрудница Темпльского университета (он входил в его попечительский совет) Андреа Констад. Женщина заявила, что Косби дал ей снотворное, а затем надругался над ней, пишет marieclaire.

Читайте такжеИзвестный музыкант пожаловался Папе Римскому на сексуальные домогательства священников

Дело получило широкую огласку после того, как похожие истории рассказали еще 15 женщин, которые тоже стали жертвами комика. А четыре года назад Косби обвинили в изнасиловании несовершеннолетней: в 1974 году он занимался сексом с 15-летней Джуди Хут.

Сам же шоумен три года назад под присягой признался, что использовал наркотики, чтобы склонить женщин к сексу, однако против некоторых из них подал встречный иск, заявив, что они его оклеветали.

О домогательствах со стороны комика заявляли и некоторые знаменитости. Так, модель Дженис Дикинсон говорила, что в 1982 году Косби изнасиловал ее, предварительно опоив, а актриса София Вергара поведала, что шоумен домогался ее в прямом эфире.

Теперь Билл Косби не только отправится в тюрьму, но его имя еще включат в список совершивших преступления сексуального характера.