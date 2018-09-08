Трамп даст показания по делу о домогательствах

В прошлом году сообщалось, что американка Саммер Зервос подала в суд иск о защите чести и достоинства против Трампа.

Журналист The Hollywood Reporter Эрик Гарднер в твиттере заявил, что президент США Дональд Трамп даст показания по делу о сексуальных домогательствах, в которых его обвиняет Саммер Зервос.

По его словам, юристы Зервос и адвокаты Трампа договорились предоставить суду письменные показания обоих сторон до 28 сентября.

В прошлом году сообщалось, что американка Саммер Зервос подала в суд иск о защите чести и достоинства против Трампа.

Саммер Зервос публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в октябре 2016 года. Тогда она рассказала, что он домогался до нее в 2007 году в номере отеля Beverly Hills.