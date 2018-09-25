Известная певица потеряла голос после передозировки наркотиками
16:02, 25 сентября 2018Мир
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По словам врачей, прогноз благоприятный, и через некоторое время певица сможет восстановить вокал.
Деми Ловато / REUTERS
Известная американская певица Деми Ловато потеряла голос. Об этом информирует ОК!.
Сейчас 26-летняя певица проходит процесс реабилитации. Передозировка наркотическими веществами дала осложнения на голосовые связки, поэтому пока что она не сможет вернуться на сцену.
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По словам врачей, прогноз благоприятный, и через некоторое время певица сможет восстановить вокал. Певица была судьей американского шоу The X-Factor.
В 2011 году она проходила лечение в психиатрической клинике, где специалисты диагностировали у нее биполярное расстройство.
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