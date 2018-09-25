Известная певица потеряла голос после передозировки наркотиками

По словам врачей, прогноз благоприятный, и через некоторое время певица сможет восстановить вокал.

Известная американская певица Деми Ловато потеряла голос. Об этом информирует ОК!.

Сейчас 26-летняя певица проходит процесс реабилитации. Передозировка наркотическими веществами дала осложнения на голосовые связки, поэтому пока что она не сможет вернуться на сцену.

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По словам врачей, прогноз благоприятный, и через некоторое время певица сможет восстановить вокал. Певица была судьей американского шоу The X-Factor.

В 2011 году она проходила лечение в психиатрической клинике, где специалисты диагностировали у нее биполярное расстройство.