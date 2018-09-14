Супруга Макрона дебютировала в сериале (видео)

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит решила сняться в комедийном сериале "Гардероб", который выпускает телеканал France 2.

Бриджит Макрон сыграет саму себя, об этом сообщает издание Le Parisien.

В сериале речь идет о двух пловцах с инвалидностью, тренирующихся вместе. Каждый день они собираются в раздевалке и обсуждают проблемы, которые их волнуют.

Первая леди Франции впервые снимется в сериале впервые и таким образом "получит возможность высказаться о темах, которые ее волнуют, в новом формате".