Супруга Макрона дебютировала в сериале (видео)
17:59, 14 сентября 2018Мир
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В сериале речь идет о двух пловцах с инвалидностью, тренирующихся вместе. Каждый день они собираются в раздевалке и обсуждают проблемы, которые их волнуют.
Бриджит Макрон / REUTERS
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит решила сняться в комедийном сериале "Гардероб", который выпускает телеканал France 2.
Бриджит Макрон сыграет саму себя, об этом сообщает издание Le Parisien.
В сериале речь идет о двух пловцах с инвалидностью, тренирующихся вместе. Каждый день они собираются в раздевалке и обсуждают проблемы, которые их волнуют.
Первая леди Франции впервые снимется в сериале впервые и таким образом "получит возможность высказаться о темах, которые ее волнуют, в новом формате".
L’équipe de @_Vestiaires_ accueille sa première fan, #BrigitteMacron, samedi à 20.40. #Vestiairespic.twitter.com/UA1xn619d3— France 2 (@France2tv) September 13, 2018
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