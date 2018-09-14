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Супруга Макрона дебютировала в сериале (видео)

17:59, 14 сентября 2018
Мир
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Бриджит Макрон / REUTERS

Бриджит Макрон сыграет саму себя, об этом сообщает издание Le Parisien.

В сериале речь идет о двух пловцах с инвалидностью, тренирующихся вместе. Каждый день они собираются в раздевалке и обсуждают проблемы, которые их волнуют.

Первая леди Франции впервые снимется в сериале впервые и таким образом "получит возможность высказаться о темах, которые ее волнуют, в новом формате".

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Теги: #сериал#Франция#Макрон