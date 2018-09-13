Израиль окончательно определился с местом проведения "Евровидения-2019" и выпустил ролик

Три израильских города представили свои предложения по проведению конкурса: Иерусалим, Тель-Авив и Эйлат.

Израильская государственная корпорация телерадиовещания ("Кан") и Европейский вещательный союз (EBU) в четверг, 13 сентября, объявили, что международный музыкальный конкурс "Евровидение-2019" будет проведен в Тель-Авиве.

Финал конкурса намечен на 18 мая. Полуфинальные и финальные выступления пройдут во 2-м павильоне выставочного комплекса "Ганей Тааруха", где можно будет разместить до 9 тысяч зрителей, передает Newsru.com.

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Три израильских города представили свои предложения по проведению конкурса: Иерусалим, Тель-Авив и Эйлат. В Эйлате предполагалось построить специальный новый комплекс, этот вариант был отклонен как весьма дорогостоящий и проблематичный с технической точки зрения. После длительного обсуждения было решено, что наилучший вариант предложен мэрией Тель-Авива.

Напомним, что мэр Тель-Авива Рон Хульдаи говорил о готовности бесплатно предоставить для проведения конкурса павильоны 1 и 2 в Тель-Авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" сроком на три месяца, что позволяло "Кан" сэкономить 21 миллион шекелей.

Победительницей конкурса "Евровидение-2018", проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай. По традиции, следующий конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году.

Широко обсуждалась тема проведения конкурса "Евровидение-2019" в Иерусалиме. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не настаивать на этом.