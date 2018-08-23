Объявлен звездный состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2018

Победителя нацотбора судьи выберут из 10 финалистов, имена которых назовут 28 августа.

Объявлены имена членов жюри национального отбора на детское Евровидение-2018, которое в этом году пройдет в Минске.

Об этом сообщает "UA: Суспільне".

В этом году представителя Украины будут выбирать народная артистка Украины Мария Бурмака, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, певица и победительница многих международных вокальных конкурсов София Куценко, певица Александра Кольцова и финалист нацотбора на Евровидение-2018 певец LAUD.

Победителя нацотбора судьи выберут из 10 финалистов, имена которых назовут 28 августа.

Напомним, в начале июля в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) заявили, что в этом году Украина вынуждена отказаться от участия в конкурсе из-за нехватки денег. Однако позже было принято решение отправить нашего участника в Минск. Правда, в связи с нехваткой средств, отборочный тур впервые пройдет онлайн, без телевизионной версии.