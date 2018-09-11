The Guardian: Штирлиц странным образом привел Путина к власти

Шпион из кино был настолько популярен, что перед выборами в 2000 году даже вошел в президентский рейтинг.

11 августа 1973 года на экраны по всему СССР вышел телесериал, который заставлял зрителей бросать все дела. «Семнадцать мгновений весны» транслировался в 19:30 в течение 12 дней подряд. И каждый эпизод черно-белой драмы про шпионов времен Второй мировой войны собирал 50-80 миллионов зрителей.

На 70 минут, в течение которых длилась каждая серия, улицы городов становились пустыми, электростанциям приходилось работать более усиленно, а преступность замирала. Даже лидер советской империи Леонид Брежнев умышленно изменил время заседания Центрального Комитета, чтобы посмотреть очередную серию, настолько он был увлечен историей о советском шпионе, который проник в ряды нацистов, чтобы сорвать операцию «Восход солнца», пишет The Guardian.

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Такое кодовое название имели реальные тайные переговоры между немецкой и американской разведкой, нацеленые заключить отдельный мир в последние месяцы войны.

«Я не помню времен, когда я не знала о сериале. Он вышел на экраны, когда мне было восемь лет. Это нечто, на чем я выросла. Все в школе говорили о нем. Очень быстро фильм стал частью нашего культурного опыта, нашим фольклором», - сказала журналистка BBC Дина Ньюман, которая родилась в Москве.

Впрочем, как и большинство произведений советской культуры в 70-х годах, «Семнадцать мгновений весны» были пропагандой. Они были частью реформ, инициированных назначенным тогда председателем КГБ Юрием Андроповым, который стремился улучшить имидж своего ведомства.

«Андропов чувствовал, что власть КГБ была подорвана десталинизацией Никиты Хрущева. Он хотел вернуть престиж и мистику в работу тайных агентов, надеясь привлечь образованных и молодых рекрутов на службу», - пояснила Ньюман.

Андропов дал толчок выпуску серии книг, песен и фильмов, которые прославляли работу агентов, которые работали за рубежом. Одним из них был детектив, написанный Юлианом Семеновым.

«Андропов читал несколько ранних новелл Семенова. Он открыл для писателя архивы КГБ включительно с засекреченными файлами об операции «Восход Солнца», - сказал эксперт по вопросам разведки и автор шпионских романов Джереми Данс.

В съемки сериала вмешивались заместитель Андропова и несколько оперативников КГБ, которые предоставляли «технические советы». Поэтому молодому режиссеру Татьяне Лиозновой пришлось работать в очень сложных условиях. Но ей все же удалось превратить пропаганду в искусство, отдав главную роль Макса Отто фон Штирлица харизматичному актеру Вячеславу Тихонову.

После трансляции первой серии Штирлиц стал чем-то вроде героя советского фольклора, своеобразным аналогом Джеймса Бонда. Каждый год фильм появлялся на телеэкраны в странах Варшавского договора перед 9 мая, когда СССР праздновал победу над нацистской Германией. Потом появились анекдоты о Штирлице, которые намекали на невозмутимую игру Тихонова. Впрочем, шоу заставило жителей СССР поверить в силу советских спецслужб и то, что советская армия якобы сама победила во Второй мировой войне.

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Сериал о Штирлице получил неожиданное продолжение жизни после распада коммунистической империи. В 1991 году режиссер из Санкт-Петербурга снял короткий фильм о местном чиновнике, который ранее был советским шпионом в Восточной Германии. В одном из эпизодов фильма этот петербургский герой повторяет сцену из «Семнадцати мгновений весны», когда Штирлиц возвращался в Берлин. Чиновника снимали за рулем его «Волги» под песню из фильма по Штирлице на фоне. Этим чиновником был Владимир Путин.

«Это сработало. Люди начали ассоциировать Путина со Штирлицем. Сам Путин никогда не говорил, что Штирлиц вдохновил его стать шпионом. Но ему был 21 год, когда вышла первая серия фильма. А через два года после премьеры он присоединился к КГБ», - отметила Ньюман.

Ассоциация с киногероем точно не навредила Путину. В 1999 году газета «Коммерсантъ» проводила опрос: кого бы россияне хотели видеть своим следующим президентом. Штирлиц оказался на втором месте после маршала Георгия Жукова. В приложении к номеру еженедельника тогда было фото Штирлица с подписью: «Президент – 2000».

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«Это доказывало, что Вторая мировая война напоминала россиянам о величайшем достижении их страны, а армия до сих пор пользовалась большим уважением. Предыдущий президент Борис Ельцин был смешной, часто выпивший. Теперь люди хотели кого-то менее русского», - пояснила Ньюман.

На фоне несправедливости и коррупции 90-х годов в России Путин выбивался из общей картины, потому что его считали кем-то в духе Штирлица. После 18 лет правления Путина мало кто из россиян до сих пор верит в такое сравнение.