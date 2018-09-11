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Голая в цветах: Ким Кардашьян поразила пикантным снимком (фото)

13:45, 11 сентября 2018
Мир
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Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс / Instagram

На снимке Ким позирует обнаженной, интимные части ее тела скрыты цветками вишни. 

Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс.

В коллекцию косметики Cherry Blossom вошли палетка теней из 10 оттенков, карандаши для губ в трех оттенках, три оттенка румян, а также восемь помад. 

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Теги: #Ким Кардашьян