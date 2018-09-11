Голая в цветах: Ким Кардашьян поразила пикантным снимком (фото)

На снимке Ким позирует обнаженной, интимные части ее тела скрыты цветками вишни. Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс.

На этот раз Кардашьян разделась для рекламы новой бьюти-линейки Cherry Blossom Collection. На снимке Ким позирует обнаженной, интимные части ее тела скрыты цветками вишни. Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс. В коллекцию косметики Cherry Blossom вошли палетка теней из 10 оттенков, карандаши для губ в трех оттенках, три оттенка румян, а также восемь помад.

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