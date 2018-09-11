Голая в цветах: Ким Кардашьян поразила пикантным снимком (фото)
13:45, 11 сентября 2018Мир
2596 0
На снимке Ким позирует обнаженной, интимные части ее тела скрыты цветками вишни. Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс.
Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс / Instagram
На этот раз Кардашьян разделась для рекламы новой бьюти-линейки Cherry Blossom Collection.
На снимке Ким позирует обнаженной, интимные части ее тела скрыты цветками вишни.
Автором снимка стал нью-йоркский фотограф Грег Свейлс.
В коллекцию косметики Cherry Blossom вошли палетка теней из 10 оттенков, карандаши для губ в трех оттенках, три оттенка румян, а также восемь помад.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter