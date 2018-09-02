Супруг Ким Кардашьян намерен побороться за пост президента США
23:04, 02 сентября 2018Мир
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Уэст, ярый сторонник президента Дональда Трампа, отметил, что не собирается «пытаться» занять кресло главы государства, а сделает это точно, если примет решение об участии.
REUTERS
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что всерьез рассматривает возможность участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он сказал в интервью чикагскому радио, сообщает Fox News.
«Да, это на 100% может произойти в 2024 году», — сказал музыкант.
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Уэст, ярый сторонник президента Дональда Трампа, отметил, что не собирается «пытаться» занять кресло главы государства, а сделает это точно, если примет решение об участии.
Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда рэпер заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году.
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