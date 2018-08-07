Конфликт с туристами и черепно-мозговая травма: подробности избиения звезды фильма "Такси" в Москве

14:06, 07 августа 2018
Мир
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В Москве избили звезду "Такси" Сами Насери / скриншот

У артиста в караоке-клубе в центре Москвы произошел конфликт с туристами из Белоруссии, сообщаею росСМИ.

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Отмечается, что в результате потасовки Насери получил черепно-мозговую травму.

Напомним, что Сами Насери поучаствует в съемках фильма в оккупированном Крыму. По словам звезды "Такси", съемки будут проходить в российском Ростове и на территории Крымского полуострова. Название фильма - "Краб". Как пояснил актер, на жаргоне это слово означает надзирателя в тюрьме.

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Теги: #актер Насери в Крыму