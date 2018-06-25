На аукцион выставили любовное письмо Мадонны, адресованное известной модели
13:41, 25 июня 2018Мир
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Продают послание на аукционе — Gotta Have Rock and Roll, начальная цена письма 15 тысяч долларов.
REUTERS
На торги выставили любовное письмо Мадонны модели Аманде Казале, которая снялась в ее откровенном клипе на песню Justify My Love.
Продают послание на аукционе — Gotta Have Rock and Roll, начальная цена письма 15 тысяч долларов.
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Сама Аманда призналась, что это послание — всего лишь одно из многих, полученных от певицы, пишет peopletalk.
В нем Мадонна называла Казале самой красивой женщиной в мире и говорила о том, что мечтает поцеловать ее снова (в клипе у них уже был поцелуй).
Напомним, до этого на аукцион уже выставляли личное письмо Мадонне от Тупака Шакура. В нем рэпер объяснял звезде, что они не могут быть вместе из-за ее цвета кожи.
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