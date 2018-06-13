Новый секс-скандал в Голливуде: звезду фильма "Джанго" обвинили в нанесении побоев половым органом

Звезда "Джанго освобожденный" решительно опровергает все обвинения.

Американский актер Джейми Фокс попал под волну обвинений в сексуальных домогательствах. В адрес звезды фильма "Джанго освобожденный" полиции пожаловалась женщина, имя которой не сообщается.

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Она заявила, что Фокс якобы сначала принуждал ее к оральному сексу. После того, как девушка отказалась удовлетворить Джейми, он якобы ударил ее своим половым органом по лицу, пишет ТСН..

По словам жертвы Фокса, инцидент произошел в 2002 году в Лас-Вегасе во время вечеринки, которую организовал Джейми. Женщина добавила, что после домогательств актера ее вообще выгнали с мероприятия. Неизвестная поделилась, то, что произошло, вызвало у нее паническую атаку, от которой она долго лечилась.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что расследование по этому делу начали, однако срок давности таких преступлений в штате Невада составляет три года, а это значит, что уже несколько раз как истек.

В свою очередь адвокат Джейми Фокса заявил, что актер все обвинения отрицает. Более того, звезда намерен также обратиться в полицию, чтобы обвинить женщину в клевете.

Напомним, тем временем в Нью-Йорке судят известного звездного "насильника" Харви Вайнштейна. Его в сексуальных домогательствах обвинило более 50 женщин, среди них есть и знаменитости. Однако киномагнат все обвинения отверг и заявил, что если что-то и произошло между ним и женщиной, то только по обоюдному согласию.