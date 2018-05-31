Суд присяжных предъявил Вайнштейну обвинения в изнасиловании

01:57, 31 мая 2018
Мир
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Харви Вайнштейн / REUTERS

«Это обвинительное заключение подводит подсудимого на шаг ближе к ответственности за преступления, в совершении которых его обвиняют», — сказал окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс.

Отмечается, что Вайнштейн не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что Вайнштейна освободили под залог после того, как он решил сдаться полиции. Также телеканал NBC ранее сообщал, что продюсер 10 лет состоял в отношениях с женщиной, которая выдвинула против него обвинения.

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